سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 23 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في سوق الصرف الموازية (السوداء) ليتراوح بين 7200 - 7400 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس السبت, عند مستوى 7200 – 7300 ليرة.



والثبات النسبي في سعر الدولار جاء في ظل الضغط الشعبي على مصرف لبنان المركزي الذي وافق مؤخرا لشركات تحويل الأموال على صرف الحوالات للبنانيين بالدولار، بدلا من الليرة اللبنانية.

ولكن فوجئ متعاملون في سوق الصرف اللبنانية بحسب وسائل الإعلام بامتناع بعض شركات تحويل الأموال إلكترونيا عن صرف الحوالات بالدولار بحجة أن العملة الخضراء غير متوفرة.

ظروف صعبة



ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

والخميس الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، بينما تلوح في الأفق كارثة "جوع" بعد أن كشف البنك المركزي عن أن احتياطياته الأجنبية لا تكفي لدعم السلع الأساسية سوى 3 أشهر فقط.

وقال مصدر رسمي، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.

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وأضاف المصدر أن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

وقدرت مصادر أخرى في يوليو/تموز الماضي، الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة.

وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية مما نال من الواردات بسبب تفاقم شح الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضا.

ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحا لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.

نقابة الصرافين



أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد فقط بهامش متحرك بين 3850 كحد أدنى للشراء و3900 كحد أقصى للبيع.

مصرف لبنان



وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.