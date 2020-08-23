أسعار سيارات نيسان 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات نيسان 2020 – 2021 لدى وكلائها بالمملكة. نيسان صني S بسعر 57,500 ريال

SV بسعر 63,800 ريال

SV مطور بسعر 66,150 ريال

SL بسعر 74,500 ريال

SL مطور بسعر 75,000 ريال نيسان التيما S بسعر 97,700 ريال

سبورت بسعر 108,000 ريال

SV بسعر 111,500 ريال

SL بسعر 129,900 ريال

SL سعة 2 لتر تيربو بسعر 137,900 ريال نيسان ماكسيما S بسعر 128,700 ريال

SV بسعر 144,800 ريال

SR بسعر 169,000 ريال نيسان سنترا S سعة 1.6 لتر بسعر 68,900 ريال نيسان باترول XE محرك 6 سلندر بسعر 187,400 ريال

SET2 محرك 6 سلندر بسعر 255,300 ريال

SE بلاتينيوم سيتي 6 سلندر بسعر 264,400 ريال

LE بلاتينيوم سيتي 8 سلندر بسعر 356,400 ريال نيسان باثفايندر S دفع أمامي بسعر 133,300 ريال

S دفع رباعي بسعر 144,800 ريال

SV دفع رباعي بسعر 160,500 ريال

SL دفع رباعي بسعر 183,900 ريال نيسان اكس تريل Advertisements S دفع أمامي 5 مقاعد بسعر 91,900 ريال

S دفع أمامي 7 مقاعد بسعر 94,200 ريال

S دفع رباعي 5 مقاعد بسعر 97,900 ريال

S دفع رباعي 7 مقاعد بسعر 100,000 ريال

SV دفع رباعي اكستريمر 7 مقاعد بسعر 109,200 ريال

SL دفع رباعي 7 مقاعد مع نظام درع السلامة بسعر 128,700 ريال نيسان كيكس S بسعر 68,900 ريال

SV بسعر 74,700 ريال

SL بسعر 89,600 ريال نيسان باترول سوبر سفاري 6 سلندر 4.8 لتر بقوة 280 حصان بسعر 210,000 ريال نيسان نافارا ديزل قير عادي بسعر 101,000 ريال

بنزين قير اوتوماتك بسعر 124,000 ريال نيسان جي تي ار بريميوم بسعر 530,000 ريال نيسان 370Z قير عادي بسعر 149,400 ريال

قير اوتوماتيك بسعر 155,200 ريال وفي الختام، جميع سيارات نيسان تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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