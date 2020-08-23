- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات نيسان 2020 – 2021 لدى وكلائها بالمملكة.
نيسان صني
- S بسعر 57,500 ريال
- SV بسعر 63,800 ريال
- SV مطور بسعر 66,150 ريال
- SL بسعر 74,500 ريال
- SL مطور بسعر 75,000 ريال
نيسان التيما
- S بسعر 97,700 ريال
- سبورت بسعر 108,000 ريال
- SV بسعر 111,500 ريال
- SL بسعر 129,900 ريال
- SL سعة 2 لتر تيربو بسعر 137,900 ريال
نيسان ماكسيما
- S بسعر 128,700 ريال
- SV بسعر 144,800 ريال
- SR بسعر 169,000 ريال
نيسان سنترا
- S سعة 1.6 لتر بسعر 68,900 ريال
نيسان باترول
- XE محرك 6 سلندر بسعر 187,400 ريال
- SET2 محرك 6 سلندر بسعر 255,300 ريال
- SE بلاتينيوم سيتي 6 سلندر بسعر 264,400 ريال
- LE بلاتينيوم سيتي 8 سلندر بسعر 356,400 ريال
نيسان باثفايندر
- S دفع أمامي بسعر 133,300 ريال
- S دفع رباعي بسعر 144,800 ريال
- SV دفع رباعي بسعر 160,500 ريال
- SL دفع رباعي بسعر 183,900 ريال
نيسان اكس تريل
- S دفع أمامي 5 مقاعد بسعر 91,900 ريال
- S دفع أمامي 7 مقاعد بسعر 94,200 ريال
- S دفع رباعي 5 مقاعد بسعر 97,900 ريال
- S دفع رباعي 7 مقاعد بسعر 100,000 ريال
- SV دفع رباعي اكستريمر 7 مقاعد بسعر 109,200 ريال
- SL دفع رباعي 7 مقاعد مع نظام درع السلامة بسعر 128,700 ريال
نيسان كيكس
- S بسعر 68,900 ريال
- SV بسعر 74,700 ريال
- SL بسعر 89,600 ريال
نيسان باترول سوبر سفاري
- 6 سلندر 4.8 لتر بقوة 280 حصان بسعر 210,000 ريال
نيسان نافارا
- ديزل قير عادي بسعر 101,000 ريال
- بنزين قير اوتوماتك بسعر 124,000 ريال
نيسان جي تي ار
- بريميوم بسعر 530,000 ريال
نيسان 370Z
- قير عادي بسعر 149,400 ريال
- قير اوتوماتيك بسعر 155,200 ريال
وفي الختام، جميع سيارات نيسان تأتي بضمان المصنع 3 سنوات أو 100,000 كم، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار سيارات نيسان 2020 – 2021 بعد الضريبة 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.