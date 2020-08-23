تعرف على رسوم تجديد رخص السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – جددّت منصة أبشر الإلكترونية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التذكير بإمكانية تجديد رخص قيادة السيارات بأنواعها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي. وبالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية، ستجد إيضاحاً شاملاً للرسوم الخاصة بتجديد الرخص بالمملكة، والتي تتضمن رسوم رخص سير ونقل ملكية السيارات بأنواعها، ورسوم رخص القيادة بأنواعها، و رسوم لوحات السيارات بأنواعها. وتشتمل هذه الرسوم على: رسم الرخصة السنوي.

رسم التجديد السنوي.

رسم التالف والمفقود .

رسم نقل الملكية في حالة نقل ملكية السيارات. Advertisements

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