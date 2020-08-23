وكلاء جيب يتدربون على تحطيم سمعة فورد برونكو!

الخليج ٣٦٥ نت – عند دخولك لوكالة سيارات للبحث عن سيارة جديدة، فإن ما تسمعة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يعني ذلك أن البائعين يقولون الحقيقة، بل لأنهم تلقوا تدريبات خاصة للإشارة إلى نقاط الضعف في سيارات المنافسين والمبالغة في إظهارها.

ويبدو أن ذلك ما تفعله جيب حالياً، حيث تحاول جذب المشترين بعيداً عن فورد برونكو الجديدة لشراء رانجلر، حيث يقول الوكلاء مثلاً: “اعرف مزايانا على برونكو”، لكن يبدو أن برونكو لم تتأثر بتلك الدعايا السلبية، حيث حصلت على 230 ألف حجز.

كما تقول أن رانجلر وأسلافها كانوا موجودين منذ ما يقرب من 80 عاماً، لكن برونكو لم يتم إنتاجها إلا منذ 25 عاماً، مشيرة إلى مجموعة من المزايا الواضحة لصالح رانجلر، فمثلاً، تقول رانجلر لديها المزيد من المُلحقات، وعزم دوران أكبر، وغيره.

بالإضافة إلى ذلك، تقول إن الزجاج الأمامي القابل للطي لأسفل غير متوفر في برونكو، والذي يوفر تجربة قيادة ممتازة في الهواء الطلق، كما أن رانجلر تحصل على تعليق أمامي صلب، يُعطيها المزيد من المتانة على الطرق الوعرة، لكن يجدر بالذكر أن التعليق الأمامي المستقل في برونكو له فوائده الخاصة.

في الختام، يبدو أن جيب تأخذ تهديد برونكو لرانجلر على محمل الجد، والآن من هي السيارة الأفضل برأيكم؟ شاركونا آرائكم.

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