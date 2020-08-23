تعرف على أنواع الاشارات المرورية بالمملكة الواجب الإلتزام بها

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنواع الإشارات المرورية؛ تذكيراً بأهمية الالتزام بها لتعزيز مستوى السلامة المرورية في المملكة. وتشتمل الإشارات المرورية على ما يلي: الإشارات الإرشادية.

الإشارات التنظيمية

إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة.

الإشارات التحذيرية.

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