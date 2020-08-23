تعرف على مخاطر الانشغال بالجوال أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة واصفة إياه بالخطر القائم. وأشارت إدارة المرور في إنفوجرافيك توضيحي إلى العواقب الكارثية التي يؤدي إليها استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وتشمل مايلي: عدم القدرة على الاستجابة لمفاجآت الطريق.

فقدان التركيز على تعليمات اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية.

انحراف السيارة عن مسارها بشكل دائم.

ضعف التركيز على السيارات الأخرى على الطريق. تجدر الإشارة إلى أن الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة مخالفة مرورية، تتراوح قيمة عقوبتها المالية بين 500 و900 ريال.

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