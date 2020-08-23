سيارة SUV معدلة من لامبورجيني بلمسات "هينيسي" الأمريكية

أجرت شركة هينيسي تعديلات تقنية على السيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو المزدوج V8، زادت قوته من 650 إلى 760 حصانا، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 990 نيوتن متر.

وبفضل هذه المعدلات الجديدة انخفض زمن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س من 3.6 إلى 2.65 ثانية.

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ولم تفصح هينيسي عن السرعة القصوى لسيارتها المعدلة، ولكنها بالتأكيد ستزيد على السرعة القصوى للسيارة القياسية والبالغة 305 كلم/س.

كما حصلت النسخة المعدلة من سيارة لامبورجيني على مجموعة عادم من الفولاذ وفلتر هواء.

وفي مايو الماضي كشفت لامبورجيني لامبورجيني عن خطة الشركة للمستقبل بعد فترة الغلق بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت شركة لامبورجيني قد أغلقت مصنعها في 13 مارس/آذار الماضي، وكان من المقرر أن تعود لفتحه من جديد في 25 من الشهر نفسه، إلا أن الغلق استمر طوال شهر أبريل/نيسان مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

