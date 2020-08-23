كوكب اليابان.. سكوتر كهربائي قابل للنفخ في طوكيو

الخليج 365الأحد 2020/8/23 10:36 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت جامعة طوكيو اليابانية عن تطوير سكوتر كهربائي قابل للنفخ ومخصص للمسافات القصيرة.
ويزن السكوتر، والذي يحمل الاسم Poimo نحو 5 كجم فقط، ويمكن طيه لوضعه بسهولة في حقيبة.
وبالإضافة إلى الهيكل الأساسي القابل للنفخ والمصنوع من مادة البولي يوريثين بالحرارة، تشتمل المجموعة أيضا على العجلات مع وحدة تحكم لاسلكية مدمجة وحزمة البطارية، وكمبريسور صغير للنفخ.
وقبل قيادة السكوتر يتم فرده على الأرض، بعدها توضع العجلات ووحدات التوجيه في المواضع المخصصة لها، ثم تبدأ مرحلة النفخ بمساعدة الكمبريسور، بعدها يبدأ السكوتر في التحرك بفعل المحرك الكهربائي المثبت في العجلات الخلفية.
وتتم عملية التوجيه من خلال تغيير الوزن على غرار ما يتم في توجيه ألواح التزلج.
ولم يتم الكشف عن المزيد من البيانات حول السكوتر أو معدلات الأداء أو موعد الطرح في الأسواق.
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