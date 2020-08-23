43٪ انخفاض فى أرباح جيلى بسبب كورونا

سجلت شركة جيلي للسيارات الصينية انخفاضًا بنسبة 43 % في أرباح نصف العام بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا , وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي تتعافى فيه مبيعات السيارات الإجمالية في الصين ببطء حيث ارتفعت المبيعات للشهر الرابع على التوالي في يوليو لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 13 % فى مثل هذا الوقت من العام الماضى.

وقالت الشركة في بيان لها إن الشركة المصنعة للسيارات الأكثر شهرة في الصين بسبب استثمارات المجموعة في فولفو للسيارات ودايملر كانت قد سجلت أرباحًا صافية من يناير إلى

يونيو بلغت 2.3 مليار يوان أى ما يوازى331 مليون دولار.

وفقًا لتقديرات المحللين باعت جيلى 530446 سيارة بانخفاض 19 % مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 23 % التى بلغت 36.82 مليار يوان , وهو ما جعل الشركة تقوم بتخفيض قوتها العاملة بنحو 12 % خلال النصف الأول للحد من النفقات ليصل عدد العاملين فيها الى 38000 موظف.

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وقال شي جي المحلل في هايتونج إنترناشونال إن الرياح المعاكسة ستستمر مما يجعل

عام 2020 أصعب عام في تاريخ المجموعة, كما حذر من أن المنافسة الشديدة في السوق في الصين قد تتفاقم أكثر.

جدير بالذكر ان القيمة السوقية لشركة جيلي تبلغ 21.2 مليار دولار متجاوزة نظيراتها الدولية المعروفة خارج الصين مثل فيات كرايسلر للسيارات ونيسان موتور, وتخطط الشركة للاندماج مع شركة فولفو للسيارات وإدراج الشركة الجديدة في هونج كونج وربما ستوكهولم الا انه تم تعليق محادثات الاندماج في يونيو الماضى.

تخطط جيلي لتجديد المصانع في الداخل والخارج باستخدام منصات التصنيع المطورة مع شركة سيارات فولفو منذ 2013, حيث تهدف الشركة إلى بدء الصادرات الأوروبية هذا العام من سيارتها متعددة الاستخدامات تحت علامتها التجارية المتميزة Lynk & CO وذلك وفقاً لتقرير بلومبيرج.