تعرف على أسعار وموعد طرح ومواصفات مازدا سي إكس 9 الجديدة

كتب: باسل الحلواني
تستعد شركة صناعة السيارات اليابانية الشهيرة مازدا، لإدخال تحسينات على السيارة الكروس أوفر سي إكس 9، وذلك بهدف استقطاب قطاع أكبر من المستهلكين.
ومن المنتظر أن تقوم "مازدا"، بطرح السيارة في الأسواق الأمريكية وبعض أسواق العالم تدريجيا اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بمحركات Skyactiv-G توربينيةسعة 2.5 لتر وعزم 253 حصانا، مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.
وبحسب مازدا، فإن أسعار السيارة الكروس أوفر سي إكس 9 المعدلة، ستبدأ من 34 ألف دولار تقريبا، وسوف تطرح الشركة اليابانية CX-9 بباقة ألوان جديدة، وبتحديثات جديدة، يأتي في مقدمتها منظومة المولتيميديا “مازدا كونكت”، حيثعلى شاشات جديدة كليا تعمل باللمس بمقاس 7 و9 بوصة، بإمكانها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات آندرويد أوتو، و آبل كار بلاي، وكذلك يمكن للمنظومة توزيع إشارات Wi-Fi داخل السيارة.
كما طالت التعديلات أشكال المقاعد، وتم تزويد القمرة بملحقات Carbon Edition المصنوعة من ألياف الكربون، وخارجيا أصبح شبك المبرد الأمامي أسود اللون ليبرز من بين ألوان الهيكل الأساسية، كما حصلت هذه المركبات على عجلات قياس 20 بوصة، مزودة بأقراص مميزة من الكروم.
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