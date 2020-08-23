جيلي بريفيس تستعرض قدراتها بتحدي M4 و AMG C63 وباناميرا!

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 2019، كشفت جيلي عن سيدان رياضية فاخرة تحمل اسم بريفيس مبنية على منصة CMA، والتي تستند على سيارة اختبارية تم الكشف تحمل نفس الاسم العام الماضي.

أعلنت جيلي تحديها لـ بي ام دبليو M4 وAMG C63 وباناميرا لزيادة الضجة حول سيارتها، وذلك في فيديو ترويجي جديد حيث ظهرت السيارات الألمانية الثلاث وهي تسير على ممر جبلي، لتظهر سيارة جيلي بعد ذلك وتتفوق عليهم، وبالطبع هذا مجرد إعلان للشركة ولا يعني تفوقها عليهم في الواقع.

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يُذكر أن جيلي تُطور منصة CMA بالتعاون مع فولفو، وتبدو المنصة واعدة، حيث سيتم استخدامها في بوليستار 2 بالإضافة إلى سيارات لينك آند كو.

في الختام، سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول بريفيس الإنتاجية في الأشهر القادمة، وسنعلم حينها ما إذا كانت خصماً جيداً للسيارات الألمانية المدرجة في هذا الإعلان أم لا.