رولزرويس داون إصدار سيلفر بوليت ستصنع منه 50 نسخة فقط

الخليج ٣٦٥ نت – انتهت الحملة الدعائية لـ رولزرويس داون سيلفر بوليت محدودة الإنتاج بالكشف عن الصور الرسمية الأولى لها، والتي تُظهر السيارة على الطريق المفتوح بالقرب من شواطئ بحيرة غاردا في إيطاليا، حيث سيتم إنتاج 50 نسخة فقط منها.

تحصل داون سيلفر بوليت التي تم تصويرها على طلاء فضي معدني أنيق، كما أنها مجهزة بـ قلنسوة مع طلاء تيتانيوم، تُحول السيارة ذات الأربعة مقاعد إلى رودستر بمقعدين، وتُظهر السيارة بتصميم ديناميكي مميز، كما أنها تقوم بتوجيه الهواء فوق المقصورة لتعزيز راحة السائق.

تقول رولزرويس أن داون سيلفر بوليت هي تفسير معاصر لروح سيارات الرودستر الكلاسيكية وتقدم تجربة قيادة مميزة، حيث تقدم للسائقين مزيجاً رائعاً من الصفاء والتطور مع إحساس مبهج بالحرية المطلقة.

تشمل التفاصيل التصميمية الأخرى التي حصلت عليها ما يُسمى بـ “Sinister” والتي تضيف بعض التفاصيل المُظلمة مثل المصابيح الأمامية وطلاء المصد الأمامي الداكن الجديد، في حين تتميز الجنوط بمظهر مصقول جزئياً.

Advertisements