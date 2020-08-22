موجز الخليج 365 للسيارات.. فولكسفاجن الغامضة وتويوتا الخضراء

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن عدة فئات من طراز 86 لعام 2020، لتدعم وجودها في سوق السيارات الرياضية.

حرمت بعض قوانين الاستيراد في الولايات المتحدة بعض الأمريكيين من إمكانية استيراد أنواع مفضلة من السيارات لديهم، نظرا لوجود عراقيل في هذا الصدد.

كشف تقرير متخصص أن شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أنتجت على مدار تاريخها عدة موديلات لكن لم تطرحها للبيع بالأسواق.

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عرفت ماركات السيارات الأمريكية بتميزها في صناعة الشاحنات، ويأتي في المقدمة شركة فورد التي تعد شاحناتها الأعلى مبيعا على مستوى العالم.

ضمن فئات GT الرياضية المميزة، قدمت شركة أستون مارتن البريطانية، مجموعة من الموديلات لعام 2020 كان من أبرزها النسخة الأحدث من طراز DB11.

منحت شركة تويوتا عشاق الطاقة الخضراء، إمكانيات مميزة للحفاظ على البيئة وإنتاج صفر عوادم، عبر نسخة 2020 من طراز تويوتا Mirai العامل بمحرك يضخ الطاقة الكهربائية للسيارة باستخدام الهيدروجين والأكسجين وخلايا الوقود.

تمتلك إثيوبيا نحو 200 سيارة فاخرة من موديلات قديمة كان يستخدمها الملوك، تم الاحتفاظ بها داخل قصر "جوبليو الوطني" الكائن وسط العاصمة أديس أبابا.