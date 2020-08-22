الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية دون مخاوف من تسرب معلومات المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، سقوط طائرة عسكرية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية في وقت سابق.



ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الطائرة المسيرة سقطت نتيجة استهدافها أو بسبب عطل فني.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية".

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وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات"، فيما لم يوضح أدرعي طبيعة المهمة التي تم إطلاق الطائرة المسيرة لأجلها على الحدود مع لبنان.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا النوع من الطائرات يستخدم عادة للرصد وجمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات حزب الله قرب الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن سقوط طائرة مشابهة في الأراضي اللبنانية نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.