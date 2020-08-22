تحذير.. لا تضع هاتفك بالقرب من هذه الأشياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم خبير روسي، عددا من النصائح التي تتعلق بسلامة الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول، بالإضافة إلى جودة الاتصال وإشارة الشبكة.

وقال الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية "بليخانوف"، ألكسندر تيموفييف، إن الكثير من الناس يتجاهلون الاحتياطات عند استخدام الهواتف المحمولة، لكن أي تقنية تتطلب اهتمامًا خاصًا بها.

وأضاف تيموفييف أنه فيما يتعلق بصحة الأشخاص، لا يجب وضع هاتف فوق آخر، وإلا فإنه سيكون هناك إشارات الراديو في نقطة معينة موجودة بكميات كبيرة، وهو أمر قد يضر بصحة الأشخاص.

وأوضح الخبير الروسي أنه "يجب أيضًا عدم وضع بطاقة مصرفية بجانب الهاتف المحمول، حيث ستنخفض مدة خدمتها بشكل كبير بسبب إشعاع التردد اللاسلكي".

ولا ينصح تيموفييف بوضع الهاتف بالقرب من مستحضرات التجميل، لأنه غالبًا يتم إغلاق أغلفة تلك المستحضرات كأحمر الشفاه النسائي مثلا، بمغناطيس، ما قد يؤثر على اتصال وإشارة الهاتف المحمول.