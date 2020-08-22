46 مليون سيارة مبيعات تويوتا كورولا في 54 عاماً

كتب: باسل الحلواني

تمكنت السيارة اليابانية تويوتا كورولا، من الانضمام لقائمة الطرازات التي حققت أكثر مبيعات تاريخية في علامتها التجاريةمنذ بداية طرحها.

وبحسب القائمة التي أعدها موقع أوتو كار، الأمريكي المتخصص في السيارات، فإن تويوتا كورولا حققت إجمالي مبيعات يقدر بـ 46 مليون نسخة منذ طرحها عام 1966 وحتى الآن.

وعلى مدار 54 عاما، طرحت شركة

تويوتا اليابانية 11 جيلا من موديلها الأشهر كورولا، شهدت خلالها السيارة العديد من التغييرات على مستوى التصميم ومواصفات المحرك.

وتنتمي تويوتا كورولا، لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وتستطيع تويوتا

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كورولا التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتتوافر السيارة تويوتا كورولا في السوق المصرية، بـ 6 فئات من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى 290 ألف جنيه، والثانية 315 ألف جنيه، والثالثة 350 ألف جنيه، والرابعة 380 ألف جنيه، الخامسة 400 ألف جنيه، السادسة 450 ألف جنيه.