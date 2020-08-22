من بينها 3 DOOR و5 DOOR وCABRIO وCOUNTRYMAN وCLUBMAN.. "البافارية " توفر جميع موديلات MINI في مصر

كتب: باسل الحلواني

وفّرت المجموعة البافارية للسيارات، المستورد الوحيد لموديلات العلامة البريطانية MINI في مصر، جميع موديلات MINI، الأحدث في السوق المحلية، منها MINI 3 DOOR وMINI 5 DOOR وMINI CABRIO وMINI CLUBMAN وأيضًا MINI COUNTRYMAN، علمًا بأنها تتّسم جميعها بلمسات داخلية وخارجية مميّزة مع غنى تقني ظاهر، كما تخاطب شرائح متنوّعة من العملاء ما يهدف إلى تأكيد ريادة العلامة الإنجليزية وتفوّقها على منافسيها.

تتوافر النسخة MINI 3 DOOR الهاتشباك حصريًّا بالفئة التجهيزية SALT، وهي تستعين بمصابيح رئيسية جذّابة توفّر مستويات إضاءة أقوى، وشعار MINI ثنائي الأبعاد، إلى جانب شاشة عرض عاملة باللمس قياس ٦.٥ بوصة مع واجهة مُحدّثة، ومقوّد جلدي رياضي متعدّد الاستخدامات، بخلاف العجلات المصنوعة من خلائط المعادن قياس ١٦ بوصة المجهّزة بإطارات تسيربعدانثقابهاRUN-FLAT TYRES، وخيارات ألوان مبهجة لطلاء الهيكل الخارجي والمكيّف الأوتوماتيكي ومثبّت السرعة، وأيضًا نظام وضعيات القيادة MINI DRIVING MODES وحاسوب الرحلات المُدمج بالسيارة وحسّاسات الرَّكن الاستشعارية لنظام التحكّم في مسافات ركن واصطفاف السيارة PDC، وغيرها من التجهيزات القياسية. وتأتي هذه السيارة الهاتشباك المُدمجة بسعر يبلغ 495,000 جنيه مصري.

ميكانيكيًّا، تستعين MINI 3 DOOR بمحرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر يولّد 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر. يتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل سباعية النسب فئة "ستيبترونيك" تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، كما يمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٧.٨ ثوانٍ. أما النسخة MINI COOPER S 3 DOOR، فتستعين حصريًّا بمحرك سعة 2.0 لترمجهّز بشاحن هواء "توربو" بدوره، وهو قادر على توليد ١٩٢ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٨٠ نيوتن/متر، والانطلاق من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦.٨ ثوانٍ فقط.جدير بالذِّكر أن الفئة السعرية للطراز MINI COOPER S 3 DOOR تبلغ 698.000 جنيه مصري.

ولا يُمكن إغفال النسخة MINI 5 DOOR الهاتشباك الأخرى، والتي تتوافر فقط بالفئة التجهيزية PEPPER. وتستفيد هذه الهاتشباك خماسية الأبواب مِن باقة مميّزة مِن التجهيزات القياسية، أبرزها المصابيح الرئيسية فئة LED وأيضًا مصابيح الضباب فئة LED بدورها، فضلًا عن العجلات قياس ١٧ بوصة المجهّزة بإطارات تسيربعدانثقابهاRUN-FLAT TYRES، والسقف الزجاجي البانورامي وحسّاسات الأمطار وحسّاسات الرّكن الاستشعارية لنظام التحكّم

في مسافات رَكن واصطفاف السيارة PDC، والمقاعد الرياضية في القسم الأمامي، وغيرها من التجهيزات الفاخرة. على الصعيد الميكانيكي، تُدعم هذه الهاتشباك الرياضية بمحرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر يولّد 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر، وهو قادر على دفع السيارة مِن السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٨.١ ثانية، كما يتّصل بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستيبترونيك". يُذكر أن الفئة السعرية للنسخة خماسية الأبواب MINI 5 DOOR تبلغ 595.000 جنيه مصري.

حَرصت MINI Egypt كذلك على توافر موديلها المكشوف MINI CABRIOفي السوق المصرية، علمًا بأنه يتوافر بفئة تجهيزية وحيدة وهي الفئة CHILI. يُمكن القول إن هذه السيارة المكشوفة هي أكثر طرازات MINI جاذبية وشبابية، كما تتضمّن تجهيزاتها القياسية شاشة مركزية عاملة باللمس قياس ٦.٥ بوصة، ومصابيح رئيسية وضباب عاملة بأضواء LED المتوهّجة، بخلاف أغطية المرايا الجانبية التي جاءت بنفس لون طلاء الهيكل الخارجي، والعجلات الرياضية مِن لونين قياس ١٧ بوصة مجهّزة بإطارات RUN-FLAT TYRES، وأيضًا النظام الصوتي عالي النقاء فئة HARMAN & KARDON، بخلاف باقة MINI CONNECTED وحسّاسات الرّكن الاستشعارية وحساسات الأمطار والمقاعد الرياضية في القسم الأمامي. يستقر تحت الغطاء الأمامي لتلك السيارة المكشوفة محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر يولّد 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر. يمكن لهذا المحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٨.٧ ثوانٍ، وتأتي هذه الفئة بسعر يبلغ 675.000 جنيه مصري.

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وبالانتقال إلى الموديل CLUBMAN الأحدث، فنجده يتوافر حصريًّا بالفئة التجهيزية CHILI. مِن أبرز مزايا هذا الموديل الشبابي قلبًا وقالبًا الاستعانة بأبواب أربعة مثبّتة بمفاصل خلفية وأبواب خلفية تقليدية مزدوجة يمكن أن ينفتح كل واحد منهما تلقائيًّا عبر حساس استشعاري لحركة الأقدام بمجرد اقتراب أحد الركّاب منها. يستعين الطراز CLUBMAN بباقة متنوّعة من التجهيزات القياسية الغنية، أبرزها مثبّت السرعة

مع خاصية التدخّل بالكبح، والمصابيح الرئيسة والخلفية العاملة بأضواء LED، والمكيّف الأوتوماتيكي، والعجلات سوداء اللون قياس ١٧ بوصة المجهّزة بإطارات RUN-FLAT TYRES، والسقف الزجاجي البانورامي وسكك تثبيت بأعلى السقف، وحساسات استشعارية لرَكن واصطفاف السيارة، إضافة إلى نظام صوتي عالي النقاء من فئة HARMAN & KARDON، ونظام لطي المرايا الجانبية كهربائيًّا. جرى تدعيم هذا الطراز بمحرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر يولّد 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر، كما يتّصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات، ويَدفع هذا المحرك السيارة إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة مِن السكون في غضون ٩.٢ ثانية، وتأتي هذه الفئة بسعر يبلغ 625.000 جنيه مصري.

وأخيرًا، وفّرت "البافارية للسيارات" أيضًا موديلها الكروس أوفر MINI COUNTRYMAN الأحدث. جاءت هذه السيارة الاستثنائية تفي بكل متطلّبات الفئة المُدمجة الحجم من السيارات، لا سيما لجهة الأداء الوظيفي والمستويات العملية التي يحتاج إليها العملاء في سياراتهم، وذلك على طريقتها المميّزة المتفرّدة، ودون التضحية بأبعاد MINI القياسية التقليدية. وتتوافر COUNTRYMAN بالفئة التجهيزية SALT التي تستفيد حاليًا من مصابيح رئيسية ومصابيح ضباب فئة LEDبخلاف مصابيح الضباب الخلفية، ومرايا جانبية يُمكن طيّها كهربائيًا، فضلاً عن العجلات قياس ١٧ بوصة ومثبّت السرعة مع خاصية التدخّل بالكبح، وأيضًا المقوّد الجلدي الرياضي متعدّد الاستخدامات، وإطار احتياطي للطوارئ، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ISOFIX، وغيرها. تستفيد COUNTRYMAN مِن محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر يولّد 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر، وهو قادر على اختراق السيارة للحاجز المئوي من السكون في غضون ٩.٦ ثانية. وتأتي هذه الفئة بسعر يبلغ 600.000 جنيه مصري.

وتتوافر كذلك النسخة MINI COOPER S COUNTRYMAN الأقوى والأعلى أداءً؛ إذ تأتي مدعّمة بمحرك قوي سعة 2.0 لتر مزوّد بشاحن هواء "توربو" يولد ١٩٢ حصانًا وعزم دوران يبلغ ٢٨٠ نيوتن/متر. تَنطلق هذه السيارة مِن السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في زمن يبلغ ٧.٥ ثوان، وتتوافر بفئة تجهيزية هي الفئة CHILI. تستفيد هذه الفئة المميّزة مِن عجلات قياس ١٨ بوصة مجهّزة بإطارات RUN-FLAT TYRES، والمصابيح الرئيسية فئة LEDالتي جاءت بتصميم جديد تَغلُب عليه الزوايا عوضًا عن الهيئة البيضاوية سابقًا، إلى جانب مصابيح الضباب فئة LED والزوائد البيضاء أو سوداء اللون على السقف وأغطية المرايا الجانبية، بخلاف سكك التثبيت بأعلى السقف، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي، وباقة MINI Connected، والمقوّد الرياضي الجلدي متعدد الاستخدامات، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، ومسند أذرع أمامي، وفرش أرضيات من نسيج القطيفة، وباقة MINI Excitement، والسقف الزجاجي البانورامي، وغيرها. وتأتي هذه الفئة بسعر يبلغ ٧٦٠.٠٠٠ جنيه مصري.

جدير بالذكر أن جميع موديلات MINI الأحدث باتت مجهّزة حصريًا بنظام ملاحي متطوّر MINI NAVIGATION SYSTEM، مع إمكانية توافق النظام المعلوماتي الترفيهي مع نظام APPLE CARPLAY.