هيونداي باليسيد فيس ليفت تظهر للمرة الأولى أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيونداي على تطوير باليسيد فيس ليفت، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً للسيارة أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، ومن الواضح أن التصميم لم يختلف، لذا يُمكن أن نكون أمام نموذج أولي مبكر.

تتوفر باليسيد والتي تحمل الاسم الرمزي OL، بمحركين V6 بنزين MPi سعة 3.5 و3.8 لتر بقوة 277 و295 حصان، كما تتوفر بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر بقوة 200 حصان.

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ونظراً لأن هذه هي الصور الأولى للسيارة أثناء اختبارها، فلا يُمكننا معرفة الكثير عن التغييرات التي ستحصل عليها، فمن الصعب جداً رؤية ما يوجد أسفل هذه التمويهات الكثيفة، لكن من الواضح أنه لا توجد تغييرات في المصد والشبك والمصابيح الأمامية، في حين لا توجد لدينا أي صور لخلفية السيارة.

يُتوقع أن تحصل باليسيد فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة، بالإضافة إلى النظام الترفيهي الجديد وأحدث التقنيات التي رأيناها في طراز GV80، والجدير بالذكر أن هيونداي أطلقت مؤخراً باليسيد Calligraphy في كوريا الجنوبية مع العديد من التحديثات ومقصورة عالية الجودة.