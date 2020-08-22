جينيسيس G90 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها للمرة الأولى

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الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية أول صور للجيل التالي من جينسيس G90، والذي يحمل الاسم الرمزي RS4، وقد تم التأكيد بأنه سيأتي مزوداً بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث، يتكون رادار كاميرا واثنين من الليدار.
كما ستحصل G90 الجديدة كلياً على رادارين على الجانبين الأماميين لجعل نظام القيادة الذاتية أكثر اكتمالاً، وقد تم دمج جميع هذه المستشعرات في خوارزمية واحدة لأداء أفضل.
تُشير التقارير أيضاً أن الجيل القادم الجديد كلياً من G90، سيحتفظ بمحرك V8 سعة 5 لتر، كما سيحصل على نظام تعليق هوائي لأول مرة.
في الختام، من المقرر إطلاق الجيل الجديد بحلول نهاية 2021، والذي سيكون فرصة هامة لهيونداي لأخذ زمام المبادرة في التقدم التقني في مجال القيادة الذاتية في المستقبل.
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