أنواع سيارات لكزس 2020 وأسعارها في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم لكزس تشكيلة واسعة من السيارات المميزة في مختلف الفئات، وتتمتع جميع السيارات بميزات تنافسية استثنائية وأسعار متفاوتة، وذلك لإرضاء كافة العملاء، ونستعرض فيما يلي سيارات لكزس المتوفرة لدى الوكيل عبداللطيف جميل.

لكزس IS

تتميز السيارة بتصميم رياضي أنيق، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة والمساحة الرحبة في الداخلية، ففي الداخل يوجد شاشة بقياس 8 إنش لعرض معلومات، فتحة سقف، نظام الدخول الذكي، مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، هذا بالإضافة إلى محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر يولد 241 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر مع ناقل سرعة أوتوماتيكية 8 سرعات.

السعر يبدأ من 163,760 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس ES

لعشاق الرحابة والرقي، يمكن التوجه نحو لكزس اي اس ذات التصميم الحاد الجذاب بشكل راقي قوي، إضافة لمقصورة فاخرة عالية التقنية، حيث تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة، شاشة عرض 8 إنش، نظام صوتي بايونيير مع 10 سماعات، نظام أبل كار بلاي واندرويد أوتو، هذا بالإضافة إلى محرك 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 183,540 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس LS

وهي السيدان الأفخم في مجموعة لكزس، وتتمتع بالعديد من مقومات الراحة والرفاهية مثل نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش تدعم التحكم عن بعد، تبريد و تسخين المقاعد الأمامية (السائق و الراكب الأمامي فقط)، تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية، نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة، هذا بالإضافة إلى أداء قوي بفضل محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان وعزم دوران 379 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 364,895 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس UX

تتمتع الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة بتصميم عصري جريء مع مقصورة مميزة واسعة، ويوجد بالمقصورة شاشة (7 انش) لعرض المعلومات، مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، مقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية، هذا بجانب محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 172,615 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس NX

تتميز الـ SUV الفاخرة بتصميم حديث ملفت، بجانب مقصورة غاية في الفخامة والرحابة والتي تتميز بوجود شاشة 10.3 إنش لعرض المعلومات، نظام لكزس الصوتي الراقي، نظام شحن لاسلكي للجوال، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، هذا بالإضافة إلى محرك 2 لتر 4 سلندر بقوة 235 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 188,370 ريال (شامل ضريبة 15%).

Advertisements

لكزس RX

تتميز بتصميمها الديناميكي الأنيق بجانب مقصورة مصممة لتوفر إحساساً بالرحابة الفائقة والأمان المطلق، حيث تحتوي على شاشة 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي مع وحدة التحكم عن بعد، 8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية، ذاكرة لوضعية مقعد السائق، نظام صوتي راقي مع 9 سماعات، وتعتمد الاس يو في على محرك سعة 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 230,920 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس GX

لعشاق الهيبة والجرأة مع الفخامة والرقي فإن جي اكس هي الخيار الأمثل، فبجانب التصميم المميز هناك داخلية غاية في الفخامة والرقي، حيث تحتوي على شاشة لمسية 8.0 إنش في منتصف لوحة القيادة، شاشتين خلفيتين مثبتة على مساند الرأس للمقاعد الأمامية، مقاعد جلد فاخر من نوع Semi- Aniline مع تهوية و تسخين المقاعد الامامية، هذا بجانب محرك 4.6 لتر 8 سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 437 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 261,625 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس LX

للعائلات الكبيرة الراغبة في امتلاك سيارة SUV رائدة ذات تصميم خارجي مهيب ومقصورة فاخرة مريحة، فإن لكزس ال اكس تُعد خياراً مميزاً، حيث تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان والرفاهية مثل شاشة نظام معلوماتي قياس 12.3 إنش، شاشات ترفيه عدد 2 قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، علبة تبريد (ثلاجة)، مقاعد جلد طبيعي، هذا بالإضافة إلى محرك سعة 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 362 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر.

السعر يبدأ من 425,040 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس RC

صممت آر سي وآر سي اف لعشاق السرعة والفخامة، حيث تتمتع السيارة بالعديد من عوامل الرفاهية مثل مقاعد أمامية كهربائية، فتحة سقف، شاشة نظام ملاحة قياس 10 إنش، جناح خلفي أوتوماتيكي، نظام تشغيل المحرك عن بعد، لوحة عدادات رقمية، بجانب محرك 5 لتر 8 سلندر بقوة 470 حصان وعزم دوران 529 نيوتن.متر بآر سي اف.

السعر يبدأ من 257,140 ريال (شامل ضريبة 15%).

لكزس LC

وتتمتع السيارة بوزن خفيف بفضل استخدام مكونات ألومنيوم وهو ما يعطي السيارة سرعة أكبر وثبات أفضل كما يساعد نظام التعليق على العمل بشكل أكثر ديناميكية، وتستمد السيارة الرياضية قوتها من محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 471 حصان وعزم دوران 538 نيوتن.متر.