فورد توروس 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم فورد توروس 2020، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.

الخارجية

تأتي توروس 2020 الجديدة كلياً مع هيكل أكثر طولاً وعرضاً من السابق، في المقدمة حصلت توروس على شبك سداسي مطعم بالكروم، مع مصابيح أمامية LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية، وفي الخلف نرى مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل.

الداخلية

تتميز المقصورة بكسوة جلدية فاخرة وكونسول وسطي أنيق، مع العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمسية 8 إنش والتي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية، بجانب مكيف ثلاثي المناطق ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي فاخر مع 14 مكبر صوتي.

الأمان

تقدم توروس 2020 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة التي تشتمل على مثبت السرعة المتكيف، مصابيح أمامية متكيف، مساعد البقاء في المسار، مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، الركن الأوتوماتيكي، الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد البقعة العمياء ومراقب ضغط الإطارات.

المحرك

تعتمد السيدان المميزة على محرك 4 سلندر ايكوبوست 2 لتر يعطي قوة 240 حصان وعزم 390 نيوتن.متر واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلومتر لكل 1 لتر من البنزين مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

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هذا ويمكنك تأجير فورد توروس 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور