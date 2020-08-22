أسعار سيارات دودج 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ونلقي اليوم نظرة على أسعار سيارات دودج لدى الوكيل الحصري المتحدة للسيارات. دودج تشارجر SXT بسعر 124.200 ريال

جي تي بسعر 150,700 ريال

جي تي بريميوم بسعر 165,600 ريال

8 سلندر ار تي بسعر 173,700 ريال دودج تشالنجر Advertisements SXT بسعر 139,200 ريال

جي تي بسعر 179,400 ريال دودج دورانجو SXT بلس دفع خلفي بسعر 139,200 ريال

جي تي دفع خلفي بسعر 150,700 ريال

جي تي سبورت هود بسعر 156,400 ريال

ار تي 8 سلندر بسعر 217,400 ريال

سيتاديل 6 سلندر بسعر 171,400 ريال

سيتاديل 2Packge بسعر 173,700 ريال في الختام، جميع سيارات دودج تأتي بضمان ثلاث سنوات أو 60,000 كم أيهم أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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