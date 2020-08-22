أسعار سيارات دودج 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، ونلقي اليوم نظرة على أسعار سيارات دودج لدى الوكيل الحصري المتحدة للسيارات.
دودج تشارجر
- SXT بسعر 124.200 ريال
- جي تي بسعر 150,700 ريال
- جي تي بريميوم بسعر 165,600 ريال
- 8 سلندر ار تي بسعر 173,700 ريال
دودج تشالنجر
- SXT بسعر 139,200 ريال
- جي تي بسعر 179,400 ريال
دودج دورانجو
- SXT بلس دفع خلفي بسعر 139,200 ريال
- جي تي دفع خلفي بسعر 150,700 ريال
- جي تي سبورت هود بسعر 156,400 ريال
- ار تي 8 سلندر بسعر 217,400 ريال
- سيتاديل 6 سلندر بسعر 171,400 ريال
- سيتاديل 2Packge بسعر 173,700 ريال
في الختام، جميع سيارات دودج تأتي بضمان ثلاث سنوات أو 60,000 كم أيهم أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.
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