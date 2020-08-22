“كيا الجبر” تفتتح مراكز جديدة للصيانة وقطع الغيار

المراكز الجديدة بدأت أعمالها في الرياض وجدة والطائف

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار استراتيجية شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة لتطوير أعمالها التي لها علاقة مع عملائها بشكل مباشر، والتوسع في مراكز تقديم الخدمة لتتواكب مع الانتشار والطلب المتزايد على سيارات كيا موتورز في المملكة، التي تتميز بقوة الأداء وروعة التصاميم، افتتحت الشركة مؤخراً ثلاثة مراكز للصيانة وقطع الغيار في الرياض وجدة والطائف. حيث بدأت مراكز الصيانة في الملز والفيصلية في الرياض، والجوهرة في جدة، ومركز قطع الغيار في صناعية الطائف لتقديم خدماتها لعملاء كيا موتورز.

وبهذه المناسبة تحدث السيد وائل بغدادي المدير التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلاً: “تضع الشركة دائماً على رأس أولوياتها تقديم أفضل الخدمات لعملائها فيما بعد البيع، وذلك من منطلق المنظور الاستراتيجي الذي نتطلع من خلاله لعلاقة مستدامة مع العميل، والحفاظ على ثقته التي نعدها أغلى ما نملك، ونسعى للحفاظ عليها بتقديم أفضل الخدمات من حيث التوسع في افتتاح مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار، والأمر لا يقف عند هذا الحد بل نعمل على تطوير الكوادر الموجودة، وخصوصاً الوطنية منها للقيام بواجبها لتقديم أفضل خدمة ممكنة على الجانب التقني، أو سرعة التجاوب والتنفيذ لما يطلبه العميل”.

وأشار بغدادي بأن افتتاح المراكز الجديدة على الرغم من ظروف جائحة فايروس كورونا المستجد هو خطوة ضمن العديد من الخطوات لافتتاح مراكز صيانة ونقاط توزيع جديدة في مختلف مدن المملكة؛ ليكون الوصول إلى خدمات كيا موتورز أسهل دائماً، ويعكس ثقتنا في متانة وقوة الاقتصاد السعودي لتجاوز أزمة الجائحة بتوفيق الله ثم بفضل الجهود والإجراءات الحكيمة التي تم اعتمادها من القيادة الرشيدة.