القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/8/22 08:25 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/22 08:25 م بتوقيت أبوظبي

وسائل إعلام عراقية: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للقوات الأمريكية غربي العاصمة بغداد

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام عراقية: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للقوات الأمريكية غربي العاصمة بغداد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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