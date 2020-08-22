بتقنيات متطورة.. تويوتا تكشف عن فئات جديدة من طراز 86

كشفت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن عدة فئات من طراز 86 لعام 2020،لتدعم تواجدها في سوق السيارات الرياضية.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، اليوم السبت،مواصفات وقدرات الطراز من حيث التقنيات المضافة واستهلاك الوقود.

وقال، إن طراز تويوتا 86 بفئاته الجديدة للعام الجاري،أضيف له تحديثات تقنية مميزة، أبرزها شاشة معلوماتية عملاقة أكثر تطورا، تدعمها أنظمة تشغيل حديثة، بخلاف إطارات بقياس أكبر يصل لـ 17 بوصة، وأخرى بقياس 18 بوصة من ماركة Michelin Pilot.





الأسعار

طراز تويوتا 86 تتوفر منه 3 فئات ، الافتتاحية فئة 86، بسعر 27,940 ألف دولار، ثم فئة GT بسعر 30,790 ألف دولار، وأعلى فئة من طراز 86 هي فئة Hakone Edition بسعر 30,825 ألف دولار.





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المحرك

ويعمل طراز تويوتا 86 بفئته الافتتاحية بمحرك بسعة 2.0 لتر، يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.2 ثانية، يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.





الوقود

طراز تويوتا 86 يستهلك من الوقود، "جالون" لكل 38 ميلا يقطعهم داخل المدن ومثله كل 39 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

يتمتع بنظام معلوماتي مكون من شاشة بقياس 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع تمتع الطراز بوصلات USB للهواتف الذكية.





الأمن والسلامة

الطراز يتمتع بأنظمة أمن وسلامة منها، رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها والحفاظ على المسار، وكشافات أمامية قابلة للتأقلم ذاتيا مع الإضاة على الطرق.