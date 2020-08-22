أمريكا تخفف قيود استيراد 10 أنوع من السيارات.. تعرف عليها

حرمت بعض قوانين الاستيراد في الولايات المتحدة،بعض الأمريكيين من إمكانية استيراد أنواع مفضلة من السيارات لديهم ،نظرا لوجود عراقيل فى هذا الصدد.

واشترطت تلك القوانين على الراغبين في استيراد سيارة بطلب شخصي بعيدا عن الوكلاء المعتمدين، مرور 25 عاما على سنة طرح هذه السيارة فيما حظرت دخول بعض الموديلات.



وتسبب هذه الشروط في منع دخول العديد من السيارات مثل ألفا روميو وهوندا و سوبارو ،التي سمح باستيردها لأول مرة حديثا.

وقال موقع "موتورو ان" المختص بأخبار السيارات، إن مجموعة من الموديلات حصلت حديثا على الضوء الأخضر لإمكانية استيرادها خلال عام 2020 الجاري.

ومن هذه الموديلات ألفا روميو سبايدر GTV، موديل عام 1993، الذي صنعته ألفاروميو في فترة ما بعد تركها للسوق الأمريكية.

والموديل الثاني بالقائمة، "فيات" Barchetta، الذي طرحته شركة فيات الإيطالية عام 1995، بمحرك أربعة اسطوانات، ونظام دفع أمامي.

ومن الموديلات التي حصلت على الضوء الأخضر ، طراز Integra Type R من ماركة هوندا اليابانية، الذي طرحته هوندا عام 1997.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة من الموديلات التي يمكن استيرادها الآن للولايات المتحدة، طراز SL 72 AMG موديل عام 1992، ويعمل بمحرك 500 حصان من فئة V12.

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ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز ميتسوبيشي لانسر Evolution III الذي طرحته ميتسوبيشي اليابانية،عام 1995، وهو من السيارات الرياضية النادرة للغاية بالولايات المتحدة.

ومن ميتسوبيشي أيضا، حصل على الضوء الأخضر طراز Pajero Mini، موديل عام 1994، ويبتع هذا الطراز فئة SUV، ويعمل بمحرك بقوة 660 سي سي.

ومن الموديلات الرياضية التي أصبح مسموحا بها طراز Skyline GT-R (R33 ، من ماركة نيسان اليابانية، و يعمل بنظام دفع خلفي، وسعة 2.6 لتر، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.3 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 104 أميال في الساعة خلال 14.0 ثانية، وطرحت نيسان هذا الطراز للمرة الأولى عام 1995.

ومن بعده جاء طراز بورش، 911 GT2 (993) موديل عام 1990، والذي يتوفر بمحرك بقوة 400 حصان.

ومن بعده جاء طراز سوبارو WRX Series McRae الرياضيالذي طرح في عام 1995، وصنعت منه سوبارو عدد محدود من النسخة بإجمالي 200 نسخة فقط.

وفي ختام القائمة، جاء طراز تويوتا Mega Cruiser، الذي صنع عام 1992 الذي صنع لينافس الأجنبي لموديل هامر H1 المصفح الشهير.



