بالصور.. سيارات غامضة صنعتها فولكسفاجن ولم تطرحها للبيع

كشف تقرير متخصص أن شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أنتجت على مدار تاريخها عدة موديلات لكن لم تطرحها للبيع بالأسواق.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، أن فولكسفاجن الألمانية اكتفت فقط بوضع هذه الموديلات داخل متحفها بمقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية.

وأرجع التقرير عدم طرح هذه الموديلات إلى أنها اتسمت بغرابة وجرأة التصميم، لذلك فضلت فولكسفاجن صنع نماذج فقط ووضعها في المتحف.

القائمة ضمت طراز EA 48، الذي طرح فقط للعرض عام 1955، وكان أقل في الفئة عن طراز "الخنفساء" الشهير.



ومن بعده، جاء طراز "تايب 3 كابورليه"، الذي طرح للعرض عام 1961 بسقف مكشوف يواكب العصر الذي صنعت فيه.

ثم جاء ضمن القائمة من داخل المتحف طراز فولكسفاجن EA 276، الذي طرحته الشركة للعرض عام 1969، ويمثل بداية محاولات طرح طراز "جولف" الشهير.

وفي عام 1972، جاء ضمن القائمة طراز T2 GT70، ضمن فئة van الشهيرة من فولكسفاجن، وكان بداية اختبار لطرح هذا النوع من الموديات، بمحرك توربيني، مع إضافة مزيد من التقنيات داخله، مثل مكيف الهواء للمرة الأولى.

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ومن الفئة نفسها، جاء ضمن القائمة طراز T2b Open Air، الذي عرضته فولكسفاجن عام 1973، وحاولت من خلاله طرح نسخة بسقف مكشوف من موديلات الـ van الشهيرة التابعة لها.

ومن التصميمات التي كانت تتطلع للمستقبل وكتب لها الإخفاق، طراز Rovomobil الذي طرح للعرض عام 1976، وكان يعمل بمحرك بقوة 34 حصانا وسعة 1.2 لتر.

ومن عام 1984، جاء من داخل متحف فولكسفاجن نسخة اختبارية طرحت للعام نفسه من طراز Jetta حملت مسمى رمزيا IRVW III، وحاولت من خلاله فولكسفاجن طرح تقنيات متقدمة، وكانت تعمل هذه النسخة بمحرك بقوة 178 حصانا وسعة 1.8 لتر، ولم يقدر له الطرح بالأسواق.

نصف van ونصف شاحنة، كان الوصف الذي ينطبق على هذا الطراز غير التقليدي من فولكسفاجن، الذي طرحته الشركة للعرض عام 1987 بمسمى T3 Magma، في محاولة منها لابتكار شكل جديد للسيارات التابعة لفئة VAN.

ومن بعده، جاء تصميم آخر من محاولات فولكسفاجن للسعي للمستقبل، لم يقدر له الطرح للبيع بشكل رسمي، وهو طراز Vario I، الذي طرحته للعرض عام 1990، وكان ينتمي لفئات الكونفرتابل مكشوفة السقف، ويعمل بمحرك ذو سعة 1.9 لتر.

وفي ختام القائمة، جاءت نسخة عير تقليدية على الإطلاق من طراز الخنفساء، طرحت للعرض عام 1995 باسم Balloon Beetle، في الوقت الذي كانت تسعى به شركات السيارات لطرح سيارة ذات أجنحة قادرة على الطيران، قدمت فولكسفاجن هذا الطراز المجهز ليتحول لمنطاد طائر.



