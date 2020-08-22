سماع دوي انفجار شمالي العاصمة الأفغانية كابول المزيد

أعلنت وسائل إعلام دولية وقوع انفجار في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، استهدف مقرا لأحد الأحزاب السياسية، وسط مخاوف من وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن مسؤول أفغاني قوله:" إن الانفجار وقع بالقرب من مكتب حزب سياسي في منطقة "كارت إي باروان" على الطريق الذي يربط مطار كابول بفندق انتركونتيننتال".

وأضاف:" أن الانفجار وقع في وقت الذروة حيث كان الطريق مزدحما للغاية، وهناك مخاوف من وقوع إصابات، وأدى الانفجار إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء وأثار حالة من الذعر". .

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وقال شهود عيان :" إن الانفجار أعقبه إطلاق نار، وطوقت الشرطة المنطقة".



وكتبت شرطة العاصمة على "تويتر":" وقع انفجار في منطقة غربي العاصمة كابول، مساء السبت".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وفي وقت سابق السبت، لقي ضابط ومدني مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون في هجوم إطلاق نار في المدينة، حيث وقعت ثلاث انفجارات منفصلة بقنابل لاصقة في مواقع مختلفة.