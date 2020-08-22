أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 22 أغسطس 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، على الرغم من انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا إلى 1943 دولارا للأوقية.



وحقق سعر جرام الذهب عيار (24) في المملكة، نحو 234.36 ريال (62.49 دولار) بالمقارنة مع 239.44 ريال خلال تعاملات الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية 205.07 ريال (54.68 دولار) بالمقارنة مع 209.51 خلال تعاملات الخميس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 175.77 ريال (46.87 دولار) بالمقارنة مع 179.58 ريال خلال تعاملات الخميس.

وسجلت أوقية الذهب 7 آلاف و289 ريالا (1943دولارا)، في حين سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1641 ريالا (437.43 دولار).

سعر الذهب عالميا

أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس الجمعة، على انخفاض حيث سجل سعر الأوقية نحو 1942.4دولار، منخفضا بنحو 0.22% عن سعر الفتح 1947 دولارا للأوقية.

ومنذ بداية الأسبوع الماضي وأسعار الذهب تسجل ارتفاعا بقدر 0.2%، بعد أن تراجعت الأسعار بنحو 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/آب الجاري، وهو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أسابيع.

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وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: "تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوتر الجيوسياسي مستمرون في دعم الذهب".

وأضاف: "نتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب" مضيفا أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة وإحراز تقدم في التوصل للقاح لفيروس كورونا قد تضغط على الطلب.

وأدى ارتفاع في وول ستريت تغذيه أسهم التكنولوجيا إلى دفع الأسواق الآسيوية للصعود أمس الجمعة، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع على نحو غير متوقع ليتجاوز المليون في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.

ودفع هذا مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات إلى الانخفاض، مما يضفي جاذبية على الذهب كاستثمار لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6% إلى 27.40 دولار للأوقية وتتأهب لارتفاع أسبوعي بنحو 3.8%.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 922.77 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 2170.53 دولار.