كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 سيارات مستعملة "هاتشباك" بأسعار لا تتخطى 60 ألف جنيه.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من زبائن سوق المستعمل عن سيارة منخفضة السعر تناسب إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات التي تميزها.

وتبقى دائمًا بعض الاختيارات التي تكون في متناول المشترين حتى ولو لم تحقق كل رغباتهم ومتطلباتهم التي أرادوا توافرها في سيارتهم المستقبلية.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات "هاتشباك" متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية تأتي بمتوسط سعري لا يتجاوز 40 ألف جنيه، وهما كالتالي:-

سكودا فيليشا

تتوفر سكودا فيليشا هاتشباك التشيكية موديل 1994 في أسواق المستعمل بمتوسط أسعار تبلغ نحو 33.000 جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

فورد فييستا

تأتي السيارة فورد فييستا حتى طراز 2000 في سوق المستعمل بمتوسط أسعار 40 ألف جنيه، وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر ولعل أبرزها سنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

ستروين AX

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السيارة الفرنسية الهاتشباك تأتي فى سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه تقريباً، وتصل إلي 60 ألف جنيه.

وتوجد بعض السيارات من AX مزودة بتكييف هواء، ويعب السيارة ندرة قطع الغيار.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

دايو ماتيز

تقدم السيارة الهاتشباك الصغيرة دايو ماتيز من شركة دايو الكورية، ومتاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 45 ألف جنيه.

وتتميز السيارة بتوفيرها في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 10 لترات لكل 160 كيلومترا، ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي سي.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

سوزوكي ماروتي

تتوفر سوزوكي ماروتي موديلات من 2004 حتى موديل 2010 بمتوسط سعري يتراوح بين 33.000 وحتى 40.000 جنيه.

تعتبر السيارة مناسبة للعمل داخل المدن، ذلك لأنها مزودة بمحرك صغير سعة 800 سي سي، بالإضافة إلى أن المساحة الداخلية صغيرة.