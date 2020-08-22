فورد F-150 في الصدارة.. أفضل 10 شاحنات أمريكية عبر التاريخ

عرفت ماركات السيارات الأمريكية بتميزها في صناعة الشاحنات، ويأتي في المقدمة شركة فورد التي تعد شاحناتها الأعلى مبيعا على مستوى العالم.

وعبر التاريخ، قدمت شركات صناعة السيارات الأمريكية مجموعة من الشاحنات هي الأفضل عالميا، ورصد موقع "هوت كارز" 10 شاحنات يرى أنها الأفضل عبر التاريخ.

وبدأ الموقع بشاحنة فورد F-150، التي تباع بمعدل 100 نسخة في الساعة، وطرح منها حتى الآن 14 جيلا، ما جعلها أفضل الشاحنات الأمريكية طيلة السنوات الماضية.

واختار الموقع بالمركز الثاني، شاحنة رام Ram SRT-10، الموديل الذي طرح في مطلع الألفية.

وتعد من أقوى الشاحنات في العالم إذ تحتوي على محرك "فايبر" مخصص للسيارات الرياضية، وتعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.

وحل في المركز الثالث، طراز C/K من شيفروليه، وكانت هذه من أوائل الشاحنات التي طرحت بنظام دفع 2WD ونظام دفع خلفي في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وجاء ضمن شاحنة 350 Cummins من صناعة شركة دودج رام، والتي طرحت في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وتتمتع الشاحنة بعزم دوران قوي يصل إلى 400 لفة/قدم.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة، شاحنة أخرى من فورد ضمن فئات F، هي شاحنة F-150 SVT Raptor، وهي مجهزة بقدرات اقتحام الطرق الوعرة وتعمل بمحرك V8.

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ومن ماركة GMC، جاءت ضمن هذه القائمة، شاحنة Syclone، وهي أول شاحنة ذات أداء عالي تطرحها الشركة الأمريكية، فكانت تتمتع بمعدل تسارع يقترب من معدل تسارع طراز فيراري 348.

ومن الكلاسيكيات ضمن هذه القائمة، جاءت شاحنة فورد F-1، وهي الجيل الرابع من فئة F المميزة من فورد، وطرحت هذه الشاحنة المميزة في حقبة الأربعينيات، وحتى الآن لا يزال يحرص بعض مشاهير هوليوود على اقتناء النسخ العاملة منها بعد تحديثها.

ومن شيفروليه جاء أيضا ضمن القائمة، El Camino، وهي أول شاحنة كانت في الأصل سيارة، وقامت شيفرولية بتحوليها لشاحنة "بيك أب".

وتم طرح هذه الشاحنة في الفترة بين عامي 1959 و198، وكانت تعمل بمحرك من فئة V8.

وفي المركز التاسع جاءت شاحنة "دودج داكوتا"، وهي أول شاحنة تطرح للسوق الأمريكية ضمن فئة الشاحنات متوسطة الحجم، فهي تقريبا من ابتكرت هذه الفئة.

وفي ختام القائمة جاءت شاحنة Lil' Red Express، من ماركة دودج الأمريكية، والتي تتمتع بمحرك بقوة 225 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 100 ميل في الساعة، وصنع منها نحو 10 آلاف

نسخة فقط.