صور.. أستون مارتن DB11 أيقونة بريطانية في عالم السيارات الرياضية

ضمن فئات GT الرياضية المميزة، قدمت شركة أستون مارتن البريطانية، مجموعة من الموديلات لعام 2020 كان من أبرزها النسخة الأحدث من طراز DB11.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات طراز أستون مارتن المميز، شمل الكشف عن قدرات محركه، والتقنيات المضافة له، وتكلفته الرسمية بالأسواق.

وأكد الموقع أن الطراز يتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات، الافتتاحية DB11 بسعر 201 ألف و820 دولارا، وفئة DB11 Volante بنفس السعر، ثم فئة AMR التي تتوفر بسعر 243 ألفا و825 دولارا.





ويعمل الطراز بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4 لترات، ويتوفر لديه محرك آخر بسعه أكبر تصل إلى 5.2 لتر فئة V12.

وينتج المحرك الأصغر قوة 503 أحصنة، مع عزم دوران 498 لفة/قدم، والمحرك الأكبر ينتج قوة 630 حصانا وعزم دوران 516 لفة/قدم.





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فيما يخص استهلاك طراز أستون مارتن DB11 للوقود، فإن الأمر يختلف بين محركاته، فيستهلك محركه V8 معدل واحد جالون لكل 18 ميلا يقطعها داخل طريق المدن، وواحد جالون لكل 24 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

ومحرك V12 من الطراز يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 15 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

ويمنح هذا الأفضلية للطراز في معدل استهلاك الوقود على حساب أقرب منافسيه، طراز بينتلي "كونتنينتال GT"، الذي يعمل بمحرك W 12، ويستهلك من الوقود واحد جالون لكل 12 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





ومن الداخل، زود طراز "أستون مارتن DB11"، بمنظومة معلوماتية تدعم شاشة 8 بوصات تعمل باللمس، مستعارة من شركة مرسيدس.

ويدعم هذا النظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Bang & Olufsen يتوفر بمكبرات صوتية تنتج طاقة تتراوح ما بين 400 و700 و1000 واط ليختار فيما بينها عملاء الشركة البريطانية عند الشراء.





اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز أستون مارتن DB11 بنسخته الأحدث لعام 2020، بالكشف عن القدرات الأمنية المضافة له لحماية السائق على الطريق، وتشمل كاميرا لرصد محيط السيارة من الخارج بزاوية 360 درجة، ونظام استشعاري للركن مثبت عند خلفية وواجهة السيارة، بالإضافة لنظام للركن الذاتي للسيارة.