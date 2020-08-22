عشاق الطاقة الخضراء.. تويوتا Mirai تحقق أحلامكم

منحت شركة تويوتا عشاق الطاقة الخضراء، إمكانيات مميزة للحفاظ على البيئة وإنتاج صفر عوادم، عبر نسخة 2020 من طراز تويوتا Mirai العامل بمحرك يضخ الطاقة الكهربائية للسيارة باستخدام الهيدروجين والأكسجين وخلايا الوقود.

وأعلنت شركة تويوتا عن مواصفات نسخة 2020 من الطراز، وعرض موقع "كار أند درايفر"، قدرات محرك الطراز، والتقنيات المضافة له، وتكلفته.

وذكر الموقع أن نسخة العام الجاري من الطراز طرحت بتعديلات طفيفة شملت بعض الكماليات دون أي تحسينات جوهرية.

ويتوفر من طراز تويوتا Mirai فئة وحيدة للبيع بالأسواق بسعر 59 ألفا و455 دولارا، وتتميز بإطارات ذات قياس 17 بوصة، وكشافات أمامية من طراز LED.

المحرك

يعمل طراز تويوتا Mirai بمحرك هيدروجيني، ينتج قوة 151 حصانا، مع عزم دوران 247 لفة/قدم، وناقل بسرعة وحيدة فقط، مع نطاق سير يصل إلى 312 ميلا كحد أقصى لطاقة محركه، وقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 8.9 ثانية.

الوقود

قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز تويوتا Mirai يستهلك بطاقته الخضراء من الوقود ما يعادل واحد جالون لكل 67 ميلا يقطعها داخل المدن أو على الطريق السريع.

وهذا الاستهلاك للطاقة يجعله على مقربة من منافسيه بالأسواق، وأبرزهم هوندا Clarity Fuel Cell الذي يستهلك بطاقته ما يعادل واحد جالون لكل 68 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 67 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

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التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز تويوتا Mirai بشاشة معلوماتية بقياس 7 بوصات، تدعم نظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام ملاحي، وراديو Sirius XM المتصل بالقمر الصناعي.

كما يتمتع الطراز بنظام صوتي مميز يتكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL، ووصلات USB.

ويفتقر طراز تويوتا لأنظمة التشغيل المميزة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ورغم ذلك تظل منظومته التقنية من أبرز المنظومات التقنية المضافة لسيارات تويوتا.

الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لقدرات تويوتا Mirai بنسخته الأحدث للعام الجاري، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي توفر قيادة أكثر أمنا للسائق.

ومن هذه الأنظمة، نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام رصد الحركة في خلفية السيارة لتنبيه السائق عند عبور المارة.

وأيضا يتمتع بنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق، في حال اقتراب سيارته من السيارات حوله.

ويضم نظام أجهزة استشعار للركن في خلفية وواجهة السيارة، ونظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل التي تفعل ذاتيا عن استشعار قرب الاصطدام.