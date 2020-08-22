تعرف على مواصفات أحدث سيارة عائلية من "سوبارو"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية "سوبارو"، أحدث طرازاتها التي أطلقت عليها اسم Levorg، التي تأتي بهيكل ستيشن بطول 4 أمتار و 75 سنتيمترا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 150 سم، ويرتفع عن الأرض بمقدار 145 مم.

وتعتمد Levorg، على محرك CB18 توربيني سعة 1.8 ليتر بعزم 177 حصانا، مرتبط بناقل حركة

أوتوماتيك، وستتوافر بنظامي دفع أمامي ورباعي.

وتتميز سيارة سوبارو الجديدة، بفتحة هوائية كبيرة على غطاء المحرك من الأمام، وكذلك بالتصميم الفريد للمصابيح الأمامية والخلفية، والهيكل الانسيابي الذي زود سقفه من الخلف بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، إضافة إلى

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السقف البانورامي والمساحة الكبيرة للنوافذ التي تمنح الركاب شعورا مميزا بالراحة.

وتأتي Levorg، بواجهة قيادة متطورة، مزودة بمقود رياضي مكسو بالجلد، وفيها أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتان، واحدة ناحيةالسائق تعمل كلوحة عدادات، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس بمقاس 11.6 بوصة.

كما تزخر السيارة الجديدة بالعديد من الأنظمة المتطورة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد، وبكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.