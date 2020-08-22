وكيل جيتور يكشف عن الأسعار الرسمية لـX70 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة نور الدين الشريف، وكيل علامة JETOUR في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة X70، موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات.

وسعر وكيل جيتور، السيارة X70، التي تتوافر في السوق المحلية بفئتين من التجهيزات كالتالي:"الفئة الأولى بـ 298800 جنيه، أما الفئة الثانية فتتوافر بسعر 328 ألف جنيه".

تقدم "جيتور X70"، بمحرك رباعى الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصانًا عند 5500 لفة بالدقيقة، ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن - متر / 1750

- 4000 د.د، وتتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل محركها تتسارع X70 من الثبات حتى ١٠٠ كم خلال 10 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.

وتبلغ أبعاد السيارة 2.745 مم لطول قاعدة العجلات، وطول يبلغ 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

Advertisements

تتسع مقصورة جيتور X70 الجديدة لـ7 ركاب وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتبلغ فترة الضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتمتلك مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

كما يتوافر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه والراحة منها تكييف ثنائي، وزر لإدارة المحرك ومرايا ضم كهربائية، والتحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقاعد وعجلة قيادة جلدية.

أما النظام الصوتي والتحكم فيتوفر بها شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصات قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.