بـ 4.2 مليون سيارة.. نيسان قشقاي تحقق مبيعات تاريخية منذ بداية طرحها

كتب: باسل الحلواني

كشف أحد المواقع الأمريكية المتخصصة في السيارات، عن قائمة بالسيارات التي استطاعت أن تحقق مبيعات تاريخية في تاريخ علاماتها.

وتمضنت القائمة التي أعدها موقع "أوتو كار"، سيارة نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الشهيرة

"قشقاي"، والتي استطاعت أن تحقق مبيعات تاريخية منذ بداية طرحها.

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استطاعت نيسان قشقاي، التي مازالت تطرح حتى الآن، وشهدت تطورات كبيرة سواء في التصميم أو المواصفات،

أن تحقق إجمالي مبيعات بلغ 4.2 مليون نسخة، منذ بداية طرحها للمرة الأولى عام 2006.

وتتوافر نيسان قشقاي، في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1,2 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، يزأر بقوة 115 حصان، ويصل عزم الدوران لـ 165 نيوتن/متر.