علامات السائقين المزعجين الذين يهددون السلامة على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات العديد من نماذج السائقين على الطرق، والتي تختلف قيادتهم وفقاً لسلوكياتهم وشخصياتهم، بعض هؤلاء السائقين يمثلون خطر كبير على باقي قائدي السيارات المحيطون بهم.

وتعتبر هذه الفئة من السائقين السبب الرئيسي لوقوع الحوادث بسبب قيادتهم والأخطاء التي يرتكبونها، ويكون الكثير منها مزعج لبقية السائقين على الطريق.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز علامات هؤلاء السائقين مزعجين، وهي كما يلي:

– القيادة في منتصف الطريق

يقوم قائد السيارة المزعج بعدم التقيد بالحارات المرورية، وغالباً ما يسير بسرعات بطيئة في منتصف الطريق، أو في الحارات المخصصة للسرعات العالية، وهو ما يجعله عائقاً في الطريق وقد يتسبب في وقوع الحوادث.

– استخدام الإضاءة العالية باستمرار

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يعد استخدام الإضاءة العالية باستمرار من أكثر الأشياء المزعجة، حيث تجد سائق يقود خلفك وهو مسلط للأضواء العالية في مرايا سيارتك، أو السير في الحارة المقابلة لك بضوء وهاج وعالي ولفترة طويلة، وهو ما قد يسبب الكثير من الحوادث.

– ركن السيارة بشكل خاطئ

لا يهتم هؤلاء السائقين بركن سياراتهم في الأماكن المخصصة، كما يركونها بشكل خاطئ وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع داخلية.

– الإبطاء المبكر عند التقاطعات والإشارات

يقوم هؤلاء السائقين بالإبطاء المبكر عند التقاطعات والإشارات والمطبات، بالإضافة إلى الضغط المتكرر وبشكل مفاجئ على المكابح، وهو ما يتسبب في كثير من الحوادث.

– التوقف لمشاهدة الحوادث

يتسبب هذا السلوك في تعطيل حركة المرور بشكل خانق، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وفاة بعض المصابين بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لمكان الحادث.