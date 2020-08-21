موجز الخليج 365 للسيارات.. مأزق فيراري وتحدي ملكة الشاحنات

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضمن فئات SUV الفخمة، طرحت شركة شيفروليه نسخة 2020 الأحدث من طراز Suburban المميز، بمواصفات جديدة تمنحه القدرة على اقتحام الطرق غير الممهدة.

قدمت شركة أستون مارتن البريطانية المصنعة للسيارات، نسخة 2020 الأحدث من طراز DBS Superleggera بقدرات رياضية مميزة، لمنافسة فيراري F8 Tributo، ولامبورجيني هوريكين.

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أعلنت شركة فورد عن مواصفات نسخة 2021 من شاحنة "رينجر"، التي تطرحها للمنافسة في سوق الشاحنات، وتحديدا شيفروليه كولورادو ZR2، وجييب جلادييتور.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن مواصفات طراز "بيريوس برايم"، الكهربائية الهجينة، لينضم إلى الموديلات المتنوعة التي طرحتها الشركة من "بيريوس".

أعلنت شركة تسلا عبر موقعها الرسمي عن آخر تحديث لأسعار أبرز موديلاتها الكهربائية، المتواجد منها حاليا بالأسواق، وتطرح قريبا.

أعلنت شركة فورد عن التفاصيل الخاصة بمواصفات نسخة 2020 الأحدث من شاحنة F-150 Raptor العملاقة، وما أضيف لها من تحديثات للعام الجاري.