الخليج 365السبت 2020/8/22 01:13 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ضمن فئات SUV الفخمة، طرحت شركة شيفروليه نسخة 2020 الأحدث من طراز Suburban المميز، بمواصفات جديدة تمنحه القدرة على اقتحام الطرق غير الممهدة.
قدمت شركة أستون مارتن البريطانية المصنعة للسيارات، نسخة 2020 الأحدث من طراز DBS Superleggera بقدرات رياضية مميزة، لمنافسة فيراري F8 Tributo، ولامبورجيني هوريكين.
أعلنت شركة فورد عن مواصفات نسخة 2021 من شاحنة "رينجر"، التي تطرحها للمنافسة في سوق الشاحنات، وتحديدا شيفروليه كولورادو ZR2، وجييب جلادييتور.
أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن مواصفات طراز "بيريوس برايم"، الكهربائية الهجينة، لينضم إلى الموديلات المتنوعة التي طرحتها الشركة من "بيريوس".
أعلنت شركة تسلا عبر موقعها الرسمي عن آخر تحديث لأسعار أبرز موديلاتها الكهربائية، المتواجد منها حاليا بالأسواق، وتطرح قريبا.
أعلنت شركة فورد عن التفاصيل الخاصة بمواصفات نسخة 2020 الأحدث من شاحنة F-150 Raptor العملاقة، وما أضيف لها من تحديثات للعام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. مأزق فيراري وتحدي ملكة الشاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.