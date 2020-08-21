تويوتا "أفالون".. سيارة السباقات المستقبلية

راحة داخلية فائقة، هكذا وصف الخبراء طراز "أفالون" الذي طرحت تويوتا نسخته الجديدة لعام 2020، وأعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة به.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات الطراز بنسخته الجديدة، يشمل الكشف عن قدرات محركه، والفئات التي يتوفر بها للبيع بالأسواق وتكلفته.

وأوضح الموقع أنه بعد أن أعادت تويوتا تصميم نسخة 2019 بالكامل من طراز "أفالون"، كانت التحسينات في نسخة 2020 طفيفة.

وجاءت أبرز التحديثات، بطرح تويوتا لفئة إضافية تنضم للفئات المتوفرة منه للبيع، وهي فئة TRD، التي تسعى تويوتا لتحضيرها للمشاركة في السباقات مستقبلا.





الأسعار

ويتوفر من الطراز 6 فئات مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية XLE، تتوفر بسعر 36 ألفا و755 دولارا، وفئة XSE بسعر 39 ألفا و255 دولارا، وفئة Limited بسعر 43 ألفا و55 دولارا، وفئة TRD بسعر 43 ألفا و255 دولارا، وفئة Touring بسعر 43 ألفا و455 دولارا.

أما أعلى فئة متوفرة من طراز تويوتا "أفالون" هي فئة Hybrid XLE الهجينة، وتأتي بسعر 37 ألفا و805 دولارات.

المحرك

يتوفر من طراز "أفالون"، خياران فيما يخص المحرك المطروح به، الأول محرك عامل بالغاز، والمحرك الثاني مهجن.

فيما يخص المحرك العامل بالغاز فقط، فهو من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان، وعزم دورانه 267 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، يمنح الطراز قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

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فيما يخص المحرك المهجن، فينتج قوة إجمالية 215 حصانا، بسعة 2.5 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.8 ثانية، ويعمل بناقل سرعة CVT.





استهلاك الوقود

وعن استهلاك الطراز للوقود، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز تويوتا "أفالون"، يستهلك من الوقود بنسخته العاملة بمحرك غاز فقط واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على طريق المدن، وواحد جالون لكل 32 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

وفيما يخص المحرك الهجين منه، فيستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 43 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون واحد لكل 44 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل، يتمتع طراز تويوتا "أفالون"، بشاشة معلومات مميزة بقياس 9 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام توصيل بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وخاصية توصيل لاسلكية بالإنترنت.

ولدى الفئات المتقدمة من الطراز قدرات التعامل بالأوامر الصوتية عبر متحدث أليكسا الذكي من أمازون، ونظام صوتي من ماركة JBL مكون من 14 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

تتعدد أنظمة الأمن والحماية بطراز تويوتا "أفالون"، وتشمل نظام المراقبة الخلفي لرصد المناطق العمياء، وكل من نظام التحذير عند الخروج عن المسار، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام.