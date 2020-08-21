شيفروليه Suburban.. فخامة في قلب الطرق الوعرة

ضمن فئات SUV الفخمة، طرحت شركة شيفروليه نسخة 2020 الأحدث من طراز Suburban المميز، بمواصفات جديدة تمنحه القدرة على اقتحام الطرق غير الممهدة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات الطراز، شمل الكشف عن قدرات محركه، والفئات التي يتوفر منها للبيع، والتقنيات المضافة له، ومعدل استهلاكه للوقود.

قال الموقع إن تحسينات شيفروليه لنسخة 2020 شملت توفير المزيد من الخيارات فيما يخص الألوان لطراز Suburban.

ويتوفر منه حاليا الألوان الميتالك البراقة، مع العلم بأن شيفروليه ستطرح نسخة جديدة كليا من الطراز لعام 2021 المقبل.





ويتوفر من طراز شيفروليه Suburban أربع فئات للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية LS، وتتوفر بسعر 52 ألفا و995 دولارا، وفئة LT بسعر 57 ألفا و795 دولارا، وفئة Premier 5.3L بسعر 66 ألفا و795 دولارا، والفئة الأعلى التي تتوفر من الطراز هي RST 6.2L بسعر 72 ألفا و220 دولارا.

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المحرك

يتوفر من طراز شيفروليه Suburban خياران فيما يخص المحرك، نسخة بمحرك V8 بقوة 355 حصانا، وسعة 5.3 لتر، وأخرى بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 420 حصانا.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن المحرك الأقل في القوة يتوفر بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، والمحرك الكبير يتوفر بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز شيفروليه للوقود، قال الموقع إن المحرك المطروح بسعة 5.3 لتر، يستهلك واحد جالون لكل 14 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 21 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

أما المحرك ذو السعة 6.2 لتر فيستهلك من الوقود واحد جالون لكل 14 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز شيفروليه بشاشة معلوماتية بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام تشغيل إنترنت بتقنية الجيل الرابع، و5 وصلات USB، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز شيفروليه Suburban، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل كل من نظام المكابح الذاتية التي تفعل حين استشعار قرب الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء، الذي يساعد السائق على رصد منطقة خلف السيارة، ونظام مساعد للسائق للحفاظ على المسار أثناء القيادة.