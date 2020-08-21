سيارة جديدة من أستون مارتن تضع فيراري ولامبورجيني في مأزق

قدمت شركة أستون مارتن البريطانية المصنعة للسيارات، نسخة 2020 الأحدث من طراز DBS Superleggera بقدرات رياضية مميزة، لمنافسة فيراري F8 Tributo، ولامبورجيني هوريكين.

وكشف موقع "كار أند درايفر"، عن مواصفات وقدرات الطراز في عرض يشمل إمكانيات محركه، والفئات التي يتوفر بها للبيع والقدرات التقنية المضافة إليه.

وأوضح الموقع أن الطراز يقترب في استهلاكه للوقود من طراز فيراري F8 Tributo، وطراز لامبورجيني هوريكين.

وقال موقع "كار أند درايفر"، أن نسخة 2020 من طراز أستون مارتن DBS Superleggera، شهدت تعديلات طفيفة عن نسخة 2019، غير أنها تتمتع بنسختها الجديدة بمجموعة مميزة من تصميمات للإطارات، ومن الداخل، تتوفر بجلود فخمة ضمن الكماليات.

كما توفر أستون مارتن نسخة خاصة من طراز DBS Superleggera لعام 2020، للاحتفال بالذكرى الـ50 على طرح أفلام جيمس بوند.





يتوفر من طراز أستون مارتن DBS Superleggera فئة الكوبيه بسعر 307 آلاف و820 دولارا، وفئة Volante التي تتوفر بنفس السعر أيضا.

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قال موقع "كار أند درايفر"، أن هذه النسخة الجديدة من طراز أستون مارتن تتوفر بمحرك رياضي مميز من فئة V12 بسعة 5.2 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 211 ميلا.





وأوضح الموقع أن الطراز يستهلك واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على الطريق السريع وهو معدل جيد مقارنة بأقرب منافس بالأسواق، مثل طراز فيراري F8 Tributo الذي يستهلك واحد جالون لكل 19 ميلا يقطعها على الطريق السريع، وطراز لامبورجيني هوريكين، الذي يستهلك واحد جالون لكل 18 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





وقال الموقع إن طراز أستون مارتن DBS Superleggera بنسخته الجديدة مزود من الداخل بشاشة معلوماتية بقياس 8 بوصات، يدعمه نظام توصيل بالبلوتوث، ونظام معلوماتي من صنع ماركة مرسيدس باسم Mercedes-Benz's COMAND، مع نظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوتية من ماركة Bang & Olufsen.





اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لقدرات طراز أستون مارتن DBS Superleggera، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، ومن ضمنها أجهزة استشعار بالمنطقة الأمامية والخلفية من السيارة للمساعدة عند الركن.

وأيضا نظام عرض لمحيط السيارة بكاميرات تعمل بزاوية 360 درجة، ونظام إلكتروني لثبات السيارة، ونظام ذكي لإطلاق أكياس الهواء.