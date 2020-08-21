ألمانيا تشجع على امتلاك السيارات الكهربائية بمنحة 40 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن طلبات الحصول على الحافز المالي لشراء السيارات الكهربائية والهجين شهد ارتفاع غير مسبوق خلال شهر يوليو الماضي، ويأتي هذا الارتفاع بعد رفع قيمة حافز شراء هذه السيارات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن عدد طلبات الحصول على هذا الحافز بلغ خلال الشهر الماضي 19 ألفا و993 طلبا، وهو ما يعد أعلى مستوى للطلبات يتم تسجيله منذ تطبيق صرف الحافز في 2016.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات الحصول على الحافز منذ بداية العام وصل إلى 69 ألفا و606 طلب، بارتفاع 78.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

الجدير بالذكر فإنه وفقاً للاتفاق بين الحكومة الألمانية وشركات تصنيع السيارات، فإن قيمة الحافز المالي لشراء هذه السيارات يتم تقسيمه بينهم مناصفة، لكن ضاعفت الحكومة إسهامها في هذا الحافز، من أجل النهوض بالاقتصاد الألماني من تداعيات أزمة كورونا.

Advertisements

ويبلغ الحافز حالياً تسعة آلاف يورو لشراء السيارات الكهربائية، فيما بلغ الحافز 6750 يورو بالنسبة للسيارات الهجين، وتسري هذه الزيادة المقررة حتى نهاية 2021.

ووفقاً لاحصائيات وزارة الاقتصاد، فإن عدد الطلبات المقدمة للحصول على حافز لشراء سيارات هجين وصل إلى 30 ألفا و479 طلبا، في الفترة من يناير حتى يوليو الماضيين للعام الحالي، فيما وصل عدد الطلبات للحصول على سيارات تعمل بخلايا الوقود إلى 25 طلبا فقط.