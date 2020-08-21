جيب تشوق لجراند واجونير 2022 الفاخرة وتكشف موعد التدشين

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الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جيب في الحملة التشويقية لجراند واجونير 2022 الفاخرة مع الكشف عن عدة صور جديدة، كما أعلنت جيب عن موعد التدشين في 3 سبتمبر.
صور الشبك الأمامي تبدو فاخرة بتفاصيل كثيرة دقيقة وإضاءة أنيقة، بينما الصورة الأخرى تعطينا لمحة عن الداخلية والكونسول الأوسط والزخرفات الخشبية وما إلى ذلك.
وقد أشارت تقارير في الماضي أن جراند واجوينر ستكون أفخم سيارة في مجال جيب بشاشة لمسية 12.3 إنش ولوحة عدادات رقمية بالكامل ومزايا فاخرة أخرى مع استهداف كاديلاك اسكاليد وأمثالها.
من المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثاني من 2021 والمبيعات في نهاية العام القادم.
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