مرسيدس إس كلاس 2021 تكشف عن محركاتها

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من تدشين مرسيدس إس كلاس 2021 في الثاني من سبتمبر، كشفت الشركة رسمياً عن محركات الموديل في السوق الأمريكي، والتي تبدأ بمحرك 6 سلندر 3.0 لتر تيربو بقوة 429 حصان وعزم دوران 521 نيوتن متر، مع مساعدة هجينة خفيفة بـ 21 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر.

ونستمر في المجال مع محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصان مع مساعدة هجينة بـ 20 حصان، وعزم دوران إجمالي بـ 700 نيوتن متر.

كما ستحصل السيارة على محرك هجين بالقابس يجمع بين محرك 6 سلندر بقوة 362 حصان ومحرك كهربائي بقوة 140 حصان، بقوة إجمالية للاثنين 500 حصان ومدى كهربائي صافي 100 كيلومتر.

بالنسبة لنسخة AMG عالية الأداء فستحصل على محرك هجين بالقابس بقوة 800 حصان، أما نسخة مايباخ الفاخرة فستحصل على محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر.

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