تعرف على نظام التعليق المتكيف وتأثيره على راحة ركاب السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام التعليق من أهم الأنظمة في السيارة، ويتكون من عدة أجزاء ومنها ممتص الصدمات، والنوابض، والمقصات، والإطارات، وغيره.

ويعمل نظام التعليق بعدة وظائف، ومنها ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات لتأمين راحة الركاب، وامتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ومنع وصولها إلى مقصورة السيارة.

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ويعد نظام التعليق المتكيف من أفضل أنظمة التعليق، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدس S-Class أو أي طراز من رولز رويس، بالإضافة إلى السيارات الرياضية، وهو يساهم في جعل تجربة ركوب هذه السيارات فائق الراحة، بحيث يعزل الركاب عن الطريق بشكل شبه كلي.

ويعتمد نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات أو رادار يعمل على مسح الطريق أمام السيارة، وذلك للكشف عن أي حفر أو مطبات قد تؤدي إلى اهتزاز المقصورة.

وفي حال اكتشاف أي شائبة أمام السيارة، فإن النظام يقوم بتحديد أفضل طريقة لمرور السيارة من فوقه بدون حدوث أي اهتزاز، كما أنه يعدل وضعية أجزاءه كي يصطدم بالشائب بسلاسة تامة، ومن دون أن يشعر ركاب السيارة بأي ارتجاج.