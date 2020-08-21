فورد "رينجر".. ملكة الشاحنات تتحدى شيفروليه كولورادو

أعلنت شركة فورد عن مواصفات نسخة 2021 من شاحنة "رينجر"، التي تطرحها للمنافسة في سوق الشاحنات، وتحديدا شيفروليه كولورادو ZR2، وجييب جلادييتور.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، قدارت شاحنة رينجر 2021، شمل الكشف عن قدرة محركها، وعزم السحب بها، والفئات المتوفرة منها للبيع بالأسواق.

ورصد الموقع أبرز تعديلات نسخة 2021 من الشاحنة، والتي تطرح بقياس أكبر للإطارات يصل إلى 18 بوصة، بالإضافة لكماليات داخلية تمنح الشاحنة مزيدا من التميز، مثل شعار فورد المطبوع باللون الأسود من الداخل في أطراف الشاحنة.

وتتوفر الشاحنة بألوان جديدة منها الرمادي Cactus Gray، والرمادي درجة Carbonized Gray، والبرتقالي درجة Cyber Orange، والأزرق درجة Velocity Blue.





ويتوفر من شاحنة فورد رينجر للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية XL وتتوفر بسعر 26 ألف دولار، وفئة XLT بسعر 29 ألف دولار، ثم فئة Lariat بسعر 33 ألف دولار.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن الشاحنة تعمل فئتها الافتتاحية بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، ذي 4 أسطوانات، ينتج قوة 270 حصانا، مع عزم دوران 310 لفة/قدم.

وذكر الموقع أن الشاحنة بنسختها الجديدة، قادرة على سحب أوزان تصل إلى 7500 ألف رطل، وتستطيع حمل أوزان تصل إلى 1860 ألف رطل.

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وأشار موقع "كار أند درايفر" إلى أن منظمة حماية البيئة لم تكشف حتى الآن عن معدلات استهلاك نسخة 2021 من شاحنة فورد رينجر للوقود.

وذكر الموقع أن معدلات استهلاك الوقود لنسخة 2021 ستقترب من معدلات نسخة 2020، والتي تستهلك واحد جالون لكل 21 ميلا تقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 26 ميلا تقطعها على الطريق السريع وذلك فيما يخص النسخة العاملة بمحرك غاز.

أما النسخة العاملة بمحرك دفع خلفي فتستهلك واحد جالون لكل 20 ميلا داخل المدن، وواحد جالون لكل 24 ميلا تقطعها على الطريق السريع.





تحدث الموقع بعد ذلك عن القدرات التقنية المضافة لشاحنة رينجر 2021، وتشمل من الداخل شاشة معلوماتية بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، وراديو SiriusXM على اتصال بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 10 مكبرات صوتية من ماركة Bang & Olufsen الفخمة.





اختتم الموقع عرضه لقدرات الشاحنة بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة التي تتمتع بها، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية، ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة مع المركبات من حولها.