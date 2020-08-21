"بيريوس برايم".. المواصفات الكاملة لسيارة تويوتا الكهربائية الهجينة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن مواصفات طراز "بيريوس برايم"، الكهربائية الهجينة، لينضم إلى الموديلات المتنوعة التي طرحتها الشركة من "بيريوس".

وقدم موقع "كار اند درايفر" عرضا تفصيليا لمواصفات الطراز المميز من تويوتا شملت الكشف عن قدرات محركه، والفئات التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال موقع "كار أند درايفر"، إن التحديثات المضافة لنسخة 2020 الجديدة من طراز تويوتا "بيريوس برايم"، كانت في غالبيتها من نصيب القدرات التقنية.

أضافت تويوتا لنسخة الطراز الجديدة، أنظمة معلوماتية مميزة من منها نظام "أندرويد أوتو"، و"أبل كار بلاي"، و يتوفر بالطراز ضمن فئاته المتقدمة، نظام توجيه الأوامر الصوتية عبر متحدث أمازون الذكي "اليكسا"، كما أضافت تويوتا وصلات USB للمنظومة الترفيهية به، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأسعار

كشف الموقع عن الفئات التي تتوفر من طراز "بيريوس برايم" للبيع بالأسواق، وهي 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي LE بسعر 28,555 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة XLE وتتوفر بسعر 30,445 ألف دولار، ثم فئة LIMITID، الأعلى من الطراز الهجين، وتتوفر بسعر 34,455 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز "بيريوس برايم" الهجين، بمحرك ذو اربعة اسطوانات، يدعمه محرك كهربائي، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز CVT، وبإمكان بطاريات محركه الكهربائي أن يعاد شحنها، على طاقة 120 فولت، خلال 5.5 ساعة.

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استهلاك الوقود

وأوضح موقع "كار أند درايفر" فيما يخص استهلاك الوقود، أن كافة موديلات بيريوس، تستهلك المعدل نفسه من الوقود، ويشمل ذلك جالونا واحدا لكل 55 ميل يقطعهم الطراز داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 53 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز بيريوس برايم، بشاشة معلوماتية بقياس 7.0 بوصة، وتتوفر منه لدى فئاته المتقدمة شاشات بحجم أكبر يصل لـ 11.9 بوصة.

وتدعم الشاشة المعلوماتية بالطراز، العديد من أنظمة التحكم بالسيارة، من ضمنها، نظام التحكم في ديناميكية القيادة.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز تويوتا "بيريوس برايم"، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لطراز تويوتا "بيريوس برايم"، وتشمل التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام المكابح الذاتية التي تفعل عند استشعار قرب اصطدام السيارة.

ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات من حول السيارة أثناء القيادة.