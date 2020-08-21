بالصور.. أسعار ومواصفات أحدث 7 سيارات من تسلا

أعلنت شركة تسلا عبر موقعها الرسمي عن آخر تحديث لأسعار أبرز موديلاتها الكهربائية، المتواجد منها حاليا بالأسواق، وتطرح قريبا.

ونقل موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات التكلفة الرسمية لكل طراز بمختلف فئاته، مع ذكره لمدى السير الذي يتمتع به كل طراز وفقا لطاقة محركه الكهربائي.

بدأ الموقع بطراز موديل S، من تسلا، وذكر أن السعر الافتتاحي للطراز هو 74,990 ألف دولار، ضمن فئة Long Range Plus التابعة له، وأعلى سعر للطراز ضمن هذه الفئة يصل لـ91,490 ألف دولار، ويصل نطاق السير الخاص بهذه الفئة من موديل S لـ 402 ميل.

والفئة الثانية من طراز موديل S، هي فئة Performance وتتوفر بسعر افتتاحي يبدأ من 94,990 ألف دولار، وتصل تكلفته بحد أقصى لـ 111,490 ألف دولار، ويصل نطاق سير هذه الفئة من طراز موديل S لـ 348 ميلا.

من بعده طراز موديل 3، الذي تتوفر منه 3 فئات بأسعار مختلفة، ونطاق سير مختلف، الفئة الأولى منه، هي فئة Standard Range Plus التي تبدأ تكلفتها من سعر 37,990 ألف دولار، وتصل لـ 50,490 ألف دولار بحد أقصى، وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 250 ميلا.

والفئة التي تليها، هي فئة Long Range – Dual Motor، التي تبدأ تكلفتها من سعر 46,990 ألف دولار، ويصل سعرها بحد أقصى لـ 59,490 ألف دولار، وتتمتع هذه الفئة من موديل S بنطاق سير 322 ميلا.

وأعلى فئة تتوفر من طراز موديل 3 من تسلا، هي فئة Performance، وتبدأ تكلفة هذه الفئة من سعر 54,990 ألف دولار، وتصل بحد أقصى لـ 65,990 ألف دولار، وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 299 ميلا.

بعدها، جاء ضمن القائمة، تفاصيل تكلفة موديل X من تسلا، الذي تتوفر منه فئتان، الأولى هي فئة Long Range Plus بسعر افتتاحي 79,990 ألف دولار، وتصل تكلفتها بحد أقصى لـ 103,990 ألف دولار، وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 351 ميلا.

والفئة الثانية المتوفرة من موديل X، هي فئة Performance، بسعر افتتاحي 99,990 ألف دولار، وتصل تكلفتها بحد أقصى لـ123,990 ألف دولار، وتتمتع بنطاق سير 305 أميال.

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ومن بعده، يأتي موديل Y من تسلا، الذي تتوفر منه للبيع فئتان، الأولى هي فئة Long Range – Dual Motor، التي تتوفر بسعر افتتاحي 49,990 ألف دولار، وتصل تكلفة الفئة بحد أقصى لـ 63,990 ألف دولار، وتتمتع بنطاق سير 316 ميلا.

والفئة الثانية المتوفرة من موديل Y، هي فئة Performance، بسعر افتتاحي 59,990 ألف دولار، وتصل تكلفتها بحد أقصى لـ 71,990 ألف دولار، وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 291 ميلا.

وذكر الموقع بعدها طراز تسلا "رودستر" الرياضي المميز، والذي تتوفر منه للبيع فئتان، الفئة الأولى هي فئة Roadster الافتتاحية، بسعر يبدأ من 200 ألف دولار، ونطاق سير 620 ميلا، والفئة الثانية من الطراز هي فئة Founder's Series Roadster بسعر افتتاحي يبدأ من 250 ألف دولار، بنطاق سير 620 ميلا.

ومن الموديلات التي يرتقب طرحها بالأسواق، ولكن تحددت تكلفتها على الموقع الرسمي لتسلا، شاحنة "سايبر ترك"، التي تتوفر منها للبيع 3 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم Single Motor RWD وتتوفر بسعر يبدأ من 39,990 ألف دولار، ويصل لـ 46,990 ألف دولار، بنطاق سير 250 ميلا.

والفئة الثانية Dual Motor AWD تتوفر من الشاحنة بسعر يبدأ من 49,990 ألف دولار، ويصل لـ 56,990 ألف دولار، وذات نطاق سير 300 ميل.

ثم الفئة الثالثة من الشاحنة هي فئة Tri-Motor AWD التي تبدأ من سعر 69,990 ألف دولار، وتصل تكلفتها لـ 78,990 ألف دولار، مع نطاق سير 500 ميل.

وفي ختام القائمة، جاءت شاحنة النقل الثقيل من تسلا، وهي شاحنة تسلا SEMI، التي تتوفر للبيع بـ 3 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية منها، هي فئة 300-Mile Range بنطاق سير 300 ميل، وبسعر افتتاحي 150 ألف دولار، والفئة التي تليها، بنطاق سير 500 ميل بسعر افتتاحي 180 ألف دولار، ثم فئة Founder's Series بنطاق سير 500 ميل وبسعر افتتاحي 200 ألف دولار.