شيفروليه سوبربان 2022 المحدثة تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شيفروليه سيلفرادو 2022 في لقطات تجسسية أثناء اختبارها، ويبدو أنها ستحصل على بعض التحديثات الخارجية الخفيفة مع تركز التحسينات في الداخلية.

رغم التمويهات الكثيفة، إلا انه من المتوقع أن تحصل سيلفرادو على مصابيح أمامية LED محدثة وبعض التغييرات للمقدمة بشكل عام، بالإضافة إلى نحديثات خفيفة مماثلة للخلفية.

الأهم هنا هو التحديثات المكثفة للداخلية والتي تسربت بعض تفاصيلها في الأشهر الماضية لمنافسة رام 1500 الجديدة، مع توقعات بمشاركة الكثير من المكونات الداخلية مع سوبربان الجديدة.

من المتوقع تدشين البيك أب المحدثة في ربيع 2021 وانطلاقها في نهاية العام القادم.

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