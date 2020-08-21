- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت شيفروليه سيلفرادو 2022 في لقطات تجسسية أثناء اختبارها، ويبدو أنها ستحصل على بعض التحديثات الخارجية الخفيفة مع تركز التحسينات في الداخلية.
رغم التمويهات الكثيفة، إلا انه من المتوقع أن تحصل سيلفرادو على مصابيح أمامية LED محدثة وبعض التغييرات للمقدمة بشكل عام، بالإضافة إلى نحديثات خفيفة مماثلة للخلفية.
الأهم هنا هو التحديثات المكثفة للداخلية والتي تسربت بعض تفاصيلها في الأشهر الماضية لمنافسة رام 1500 الجديدة، مع توقعات بمشاركة الكثير من المكونات الداخلية مع سوبربان الجديدة.
من المتوقع تدشين البيك أب المحدثة في ربيع 2021 وانطلاقها في نهاية العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر شيفروليه سوبربان 2022 المحدثة تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.