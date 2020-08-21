“دراسة” تعرف على أفضل علامات السيارات في التطور التقني

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت منظمة جي دي باور الأمريكية المرموقة عن أحدث دراساتها لمدى رضي الملاك عن تقنيات سياراتهم الجديدة، وهو الإصدار السنوي الخامس لهذه الدراسة.
وقد حصلت فولفو على المركز الأول في الفئة الفاخرة، وربما الغريب هنا أن بورش حصلت على المركز الأخير!، بينما حصلت هيونداي على المركز الأول بين الفئة غير الفاخرة، والمركز السادس بشكل عام بين جميع العلامات، وفي المقابل حصلت ميني على المركز الأخير.
وصرحت المنظمة أن التقنيات المفضلة لدى الملاك هي كاميرات الرؤية الخلفية والكاميرات الأخرى التي تساهم في توضيح الرؤية، بينما عبر الكثيرون عن عدم ارتياحهم مع أنظمة التوجيه الذاتي مثل البقاء في حارة الطريق وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أنظمة التحكم عبر الإشارة.
يمكنكم الاطلاع على ترتيب جميع علامات السيارات في الجدول المرفق.
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